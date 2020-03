LADY PEZZELLA, Non posso tornare a Firenze

A New York per lavoro da alcuni mesi, Agus Bascerano contava di poter rientrare in Italia in questi giorni anche se aveva già dovuto cambiare biglietto prevedendo scalo a Madrid. Le ultime restrizioni però l'hanno costretta a rientrare in Argentina dalla sua famiglia di origine e con gli impegni della Seleccion annullati non potrà vedere il capitano viola e Nazionale argentino. In privato,racconta che casa sua in fondo è Firenze e che vorrebbe stare accanto a suo marito in un periodo così, ma sa che non si può per un motivo importante. Su Instagram si lascia dunque andare a un lungo sfogo: Questa situazione è così triste. Oggi l'Italia è casa mia, ma non mi hanno lasciata tornare. Sono stata via per un mese a causa di alcuni impegni lavorativi, è da un mese che non vedo il mio compagno e la mia cagnolina. Questo mi fa davvero disperare. Non sono solita fare queste cose, ma dobbiamo avere consapevolezza delle cose che stanno capitando. Prendiamoci cura di tutti noi affinché questo possa finire presto"