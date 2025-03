La classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia la Lazio a - 5 dalla Champions

vedi letture

La Fiorentina batte di misura l'Atalanta e aggancia la Lazio. I viola sono attualmente ottavi e a soli 5 punti dalla Champions League. I nerazzurri restano invece terzi, ma col Bologna in agguato visti i soli due punti di distanza. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 30° turno:

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 29 (30)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)