L'ex Cagliari Nardini: "Con 3 punti contro i viola sarebbe salvo. Ma va bene anche il pari"

Mauro Nardini, ex Cagliari ai tempi del primo Claudio Ranieri e di Carletto Mazzone, intervistato da Tuttocagliari.net ha inquadrato così la sfida che attende i rossoblu domani contro la Fiorentina: “I viola hanno il chiaro obiettivo di sbarcare in Europa, e punteranno molto su Kean: uno dei cannonieri più prolifici e più in forma dell’intera serie A. L’undici di Palladino è indubbiamente una buona squadra, però il Cagliari viene dal rovescio di Milano con l’Inter e ha tutte le carte in regola per fare un’ottima partita. Mi sento tuttavia di dire che anche un pareggio contro i gigliati sarebbe un risultato da non buttare via. Ci sono alcune dirette concorrenti dei rossoblù che, da qui a fine maggio, hanno un calendario molto complicato. Il calendario di Luperto e compagni, invece, non mi sembra sinceramente proibitivo. Anche se nel nostro campionato le partite, intendiamoci, sono sempre difficili.

Sulla corsa salvezza del Cagliari ha aggiunto: “Altalenante, ma come quello di tutte le squadre che stanno battagliando per la salvezza. Alcune di queste compagini, poi, avevano iniziato la stagione molto bene ma, stanti gli ultimi risultati, stanno chiudendo in grande affanno. Alla luce della sconfitta interna del Lecce contro il Como, se il Cagliari dovesse battere la Fiorentina sarebbe, per conto mio, praticamente salvo”.