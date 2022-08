Tutto come da copione in casa Lazio: Luis Alberto, reduce da due giorni di assenza con tanto di certificato per febbre non è partito con la squadra per Valladolid, dove la squadra di Sarri è attesa dall'ultima amichevole stagionale contro la formazione castigliana. Insieme a lui anche Acerbi e Akpa Akpro non hanno seguito i compagni.