Ufficiale L'Ajax ha scelto l'allenatore post Farioli: annunciato Heitinga

vedi letture

L'Ajax, dopo l'addio di Francesco Farioli (uno dei tecnici accostati alla Fiorentina), volta pagina e in queste ore ha annunciato il nuovo allenatore: sarà John Heitinga, già giocatore e allenatore dell'Ajax in passato. Ecco l'ufficialità data dal club olandese.

"L’Ajax ha raggiunto un accordo con John Heitinga riguardo al suo trasferimento ad Amsterdam in qualità di allenatore. Heitinga ha firmato un contratto come allenatore principale dell’Ajax fino al 30 giugno 2027. Marcel Keizer sarà il suo assistente e firmerà un contratto della stessa durata.

Heitinga (nato ad Alphen aan den Rijn il 15 novembre 1983) ha lavorato nelle ultime due stagioni in Premier League come assistente allenatore al West Ham United e al Liverpool. Prima di trasferirsi in Inghilterra nell’estate del 2023, l’ex giocatore dell’Ajax aveva ricoperto per alcuni mesi il ruolo di allenatore ad interim della prima squadra dell’Ajax. Dal 2016, l’ex nazionale – che ha giocato non solo per l’Ajax, ma anche per Atlético Madrid, Everton, Fulham e Hertha BSC – ha ricoperto diversi incarichi tecnici nel club olandese"