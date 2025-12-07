L'AIC difende i giocatori della Fiorentina dalle minacce alle mogli: "Inaccettabili"
Attraverso un comunicato pubblicato sui propri profili social, l'AIC (Associazione Italiana Calciatori), ha difeso i giocatori della Fiorentina, vittime da dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo di minacce di morte rivolte da parte dei tifosi alle loro mogli. Questo il testo del comunicato: "L'Associazione Italiana Calciatori condanna con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo.
Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi. L'AIC esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità".
