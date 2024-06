KROLDRUP, Tra i difensori più costosi arrivati dalla Premier

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Con l'arrivo, dall'Everton all'Atalanta, di Ben Godfrey, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei difensori più costosi arrivati in Serie A dalla Premier League. Tra questi, al dodicesimo posto, c'è anche un ex viola, Per Kroldrup. Il centrale danese sbarcò a Firenze dall'Everton nel gennaio del 2006 per 4 milioni di Euro. In cima alla graduatoria c'è Fikayo Tomori che il Milan ha acquistato dal Chelsea per 34,4 milioni di Euro. Secondo e terzo gradino del podio invece per Japp Stam (dal Manchester United alla Lazio per 25,75 mln) e Chris Smalling (dal Manchester United alla Roma per 18 mln).