KOUAME, Sull'ivoriano c'è anche lo Spezia

Christian Kouame sembra il maggior indiziato ad essere il prossimo partente da Firenze: sull'ivoriano, oltre all'interesse di Anderlecht e Friburgo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Torino ma non solo. Secondo Il Secolo XIX infatti lo Spezia starebbe valutando il profilo dell'attaccante classe '97 come alternativa all'operazione che potrebbe riportare Roberto Piccoli in Liguria: la trattativa con l'Atalanta per il giovane centravanti che anno scorso è stato protagonista a La Spezia con Vincenzo Italiano ha subito una frenata anche per le parole di stima di Gian Piero Gasperini per il classe 2001. Kouame potrebbe essere quindi un'idea per gli aquilotti, ma tutti i discorsi sono rimandati ad un eventuale stop definitivo per la trattativa con l'Atalanta per Piccoli.