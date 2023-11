KOUAME, Pressing del Fenerbache: primi contatti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nella giornata di oggi i media turchi, in particolar modo Sporx, rilanciano la notizia che il Fenerbahce starebbe alzando il pressing per Kouame considerato un vero e proprio jolly da Vincenzo Italiano. Fra il club viola e l'entourage è in corso una trattativa per il rinnovo, nonostante un'opzione in mano a Pradè e Barone per il prolungamento automatico di una ulteriore stagione. Ma al momento l'accordo non è stato trovato. Da qui l'idea del Fenerbahce che a gennaio andrà alla ricerca di esterni offensivi da aggiungere alla rosa. Ed in tal senso, i primi contatti fra il club turco e la Fiorentina sarebbero già andati in scena.