KOUAME, Il Toro ci pensa nel caso non arrivi Beto

Come riportato da Sky Sport, il Torino starebbe cercando di riportare in Serie A l’ex attaccante dell’Udinese, ora in forza all’Everton, Beto. Tuttavia, il percorso per arrivare al brasiliano appare tutt’altro che semplice, spingendo la dirigenza granata a valutare altre opzioni provenienti dalla Serie A. Tra i nomi sondati figurano Simeone del Napoli e Arnautovic dell’Inter, ma entrambe le piste sembrano particolarmente complicate. Per questo motivo, il club potrebbe virare su un’operazione più accessibile, puntando su Kouamé.

L’ivoriano rappresenta una soluzione più concreta e facilmente realizzabile rispetto agli altri profili sondati, motivo per cui il suo nome potrebbe guadagnare terreno e superare gli altri nella lista delle preferenze del Torino. Una mossa che permetterebbe al tecnicodi avere presto un rinforzo offensivo a disposizione.