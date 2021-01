KOKORIN, Grazie Spartak. Peccato per gli infortuni

Sui canali social dello Spartak Mosca è stato pubblicato un video in cui il nuovo acquisto della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ringrazia la squadra e la società per la sua esperienza conclusa. Ecco cosa ha detto: "Voglio ringraziarvi per essere stato accolto calorosamente nel gruppo, nonostante avessi giocato in club avversari. Sono stati sei mesi in cui tutto è stato bello e positivo tranne per gli infortuni. Sarebbe potuto andare molto meglio, ma è andata così. Grazie a tutti".

«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»



Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку 🙏



Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021