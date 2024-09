KEAN, Ieri ero a parte ma programmato: mi sento bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Moise Kean, attaccante della Fiorentina attualmente impegnato in nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC. Queste le parole a VivoAzzurro TV: “Sono davvero contento di essere tornato in maglia azzurra, di ritrovare i miei compagni e il mister, e di avere la possibilità di difendere questi colori".

Cosa è successo dallo scorso novembre?

"Ogni anno si cresce sempre di più e sono felice di aver fatto tutte queste esperienze, sia in positivo che in negativo; ho imparato molto. Mi sento bene: ieri mi sono allenato a parte, ma era un programma concordato, visto che avevo giocato sia giovedì che domenica scorsa, per poter essere poi regolarmente in gruppo oggi”.

Verso la gara con la Francia: “Mi aspetto un’ottima partita. La Francia è una grande squadra e sarà un bel test per noi”.

Sulle dichiarazioni di Spalletti nei suoi confronti: “Sono parole che caricano e che ti danno motivazioni per fare bene. Col mister ho un buon rapporto: si aspetta molto da me e adesso sta a me ricambiarne la fiducia. Bisogna essere pronti perché venerdì ci aspetta una partita molto tosta, contro giocatori forti. Ci faremo trovare pronti. Vestire la maglia azzurra è un orgoglio e il fatto di essere qui mi dà una grande carica”.