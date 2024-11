KAYODE, Non vediamo l'ora di giocare con l'Inter

FirenzeViola.it

Michael Kayode, difensore della Fiorentina, parla ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria per 3-2 contro il Pafos in Conference League: "Abbiamo voluto assolutamente questa vittoria, era l'obiettivo della squadra e del mister, importante qualificarsi prima".

Lei è entrato a gara in corso e ha fornito l'assist per il 3-1.

"Cerco sempre di farmi trovare pronti, i minuti possono essere 2,3 o 40. L'importante è starci sempre dentro con la testa, in un attimo tutto può succedere".

Ha vinto il premio come miglior giovane italiano al Golden Boy.

"Soddisfazione immensa, non sapevo del trofeo fin quando non è uscito, sono contento. Il percorso è iniziato lo scorso anno, bisogna sempre migliorare".

Andate forte sia in campionato che in Europa.

"È una bellissima Fiorentina come nessuno si aspettava, anche se siamo un gruppo unico e fantastico che ha sempre lavorato al massimo".

Ora l'Inter.

"Bellissima sfida, non vediamo l'ora di giocare questa partita meravigliosa. Inizieremo subito a lavorare in vista dell'Inter".