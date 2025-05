Juventus, rivoluzione in corso: per la panchina la suggestione è Zidane

Rivoluzione totale in casa Juventus con l'arrivo di Damien Comolli, come direttore generale, previsto per lunedì. A lui il compito di scegliere il nuovo allenatore bianconero, con Igor Tudor che guiderà la Vecchia Signora al Mondiale per Club e che spera di rimanere anche nella nuova stagione. Ad ora però le sensazioni sono quelle di un avvicendamento in panchina.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com la suggestione si chiama Zinedine Zidane. Trattativa, se mai dovesse partire, che sarebbe molto complicata, anche perché Zizou sta aspettando la panchina della Nazionale francese. Tra i nomi sondati anche Gian Piero Gasperini, vicino alla Roma, e Roberto Mancini. Per quanto riguarda Igor Tudor, il croato è un nome papabile anche per la panchina della Fiorentina.