JUVENTUS, Non andrà sul mercato dopo il crack di Bremer

Nonostante il grave infortunio occorso a Gleison Bremer, la Juventus non tornerà sul mercato degli svincolati per mettere a disposizione di Thiago Motta un altro difensore. Lo riporta TMW, che aggiunge che eventualmente, se verrà valutato l'opzione di un innesto, questo non arriverà prima della sessione invernale di calciomercato. In pratica, avanti con gli attuali giocatori della rosa fino a gennaio.