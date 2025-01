JUVENTUS, Doppio colpo pesante: presi Kolo Muani e A. Costa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus batte due colpi importanti sul mercato: prima l'ufficialità di Alberto Costa, terzino sinistro classe 2003 proveniente dal Vitoria Guimaraes che si era messo in mostra in Conference anche contro la Fiorentina (per lui contratto fino al 2029); poi l'arrivo a Torino nella serata di ieri di Randal Kolo Muani, attaccante del Psg e della Nazionale francese, pagato 95 milioni dai parigini nell'estate del 2023. Come scrive Tuttomercatoweb.com, l'attaccante francese arriva in bianconero dal Paris con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, quando verosimilmente le due società si sederanno nuovamente al tavolo delle trattative per riprendere in mano la questione anche valutando il rendimento del giocatore in questa seconda parte di campionato in Serie A.

Il giocatore, scrive Tuttomercatoweb, è stato accolto allo scalo torinese dalla società bianconera e in mattinata al J Medical saranno svolte le visite mediche Una volta superati i controlli medici, il giocatore potrà firmare il suo nuovo contratto con la Juventus e mettersi immediatamente a disposizione del tecnico Thiago Motta.