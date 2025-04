Juventus, Di Gregorio non dimentica Firenze: "Perdere con Atalanta e Viola è stato duro"

vedi letture

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Lecce, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha presenziato in conferenza stampa assieme al tecnico Igor Tudor. L'estremo difensore bianconero è tornato anche brevemente sulle cocenti sconfitte recenti della Vecchia Signora, tra cui quella di Firenze: "Aver subito due sconfitte come contro l'Atalanta e la Fiorentina è stato molto duro. Sapevamo di non poter continuare così e farci un'esame di coscienza e dare di più. Il mister ci ha chiesto di essere aggressivi e lavorare duro in settimana. Credo che questo si stia vedendo in settimana. Poi stiamo dando tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

Un bilancio sulla tua stagione?

"Sono cresciuto, perché giocare alla Juventus non è come giocare da altre parti. Io cerco di dare il massimo in settimana per migliorare. Spero di continuare ancora a migliorare, perché essere il portiere della Juventus è un grande orgoglio. Io cerco sempre di migliorare e crescere".