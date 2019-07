Come riportato da Rai Sport, è tutto fatto per il ritorno alla Juventus di Gianluigi Buffon. Mancano gli accordi scritti, ma l’agente conferma che è già tutto fatto sulla parola. Serve, però, dare via Mattia Perin. Alla Roma il portiere non interessa, si sta parlando invece con la Fiorentina. Possibile anche l’inserimento del Milan che potrebbe cedere Gianluigi Donnarumma.