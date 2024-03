JUVE, Chiesa e Danilo migliorano e tornano in gruppo

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Arrivano buone notizie dall'allenamento odierno per Massimiliano Allegri. Alla Continassa, infatti, capitan Danilo e Federico Chiesa si sono allenati in gruppo: le condizioni del difensore e dell'attaccante sono in netto miglioramento, così cresce l'ottimismo in vista della trasferta di Napoli fissata per domenica sera. La rifinitura di domani pomeriggio darà le risposte definitive sulla loro presenza al 'Maradona'. (ANSA).