JURIC, Napoli? Presto per parlare di futuro

Intervenuto stamani in conferenza stampa, l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric, accostato in passato anche alla Fiorentina, ha eluso le voci relative al suo futuro: " In questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite".

È seccato di vedersi accostato al Napoli?

"Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l'autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo".

È difficile rimanere concentrati in piena pandemia?

"Siamo dei grandi privilegiati, in tutti i sensi. A noi cambia che giochiamo le partite senza tifosi. Guadagniamo gli stessi soldi e facciamo il nostro lavoro, è normale avere massima concentrazione. C'è tanta gente che passa momenti non belli, dobbiamo solo pensare ad aiutarli in qualche modo. L'unica cosa è la mancanza dei tifosi, ma per il resto siamo controllati e non abbiamo subito niente".