JURIC, Amrabat farà bene ovunque. Viola non al top

A poco più di quarantotto ore dalla sfida del Bentegodi contro il Sassuolo, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa parlando anche degli ex giocatori del Verona. Queste le sue parole: "Amrabat? La Fiorentina non si è espressa a grandi livelli, sicuramente miglioreranno. A Napoli Rrahmani ha tanta concorrenza. Kumbulla sta facendo il suo. Loro hanno raggiunto un buonissimo livello, e presto si esprimeranno bene. Non penso che qui sembrassero fenomeni, e che non lo siano altrove. Vedrete che faranno bene ovunque".