JOVIC-TERZIC, Su IG post su Italiano che fa discutere

La sconfitta di ieri contro il Basilea ha lasciato un grande malumore a tutta la piazza viola che, adesso, è costretta a trovare una vittoria con almeno due gol di scarto nella gara di ritorno. Un malumore, però, che non riguarda solamente i tifosi ma anche due calciatori viola in particolare. Sia Aleksa Terzic che Luka Jovic, infatti, hanno risposato sulle proprie storie il post di una fanpage dell’attaccante serbo con su scritto: “Un vero e proprio disastro tattico di Italiano che avrebbe dovuto mantenere gli stessi undici del Napoli dove i giocatori viola hanno fatto una buona prestazione. Soprattutto Luka e Terzic, che sono sembrati molto in forma ed è stato un errore metterli entrambi in panchina. Devi mantenere un undici forte amico mio. Non solo ruota, ma sostituisce giocatori che non vediamo da mesi in una partita così importante”. Da capire se quella faccia parte dei due calciatori serbi è stato un messaggio indiretto di polemica o solo una clamorosa leggerezza?