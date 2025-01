JOVIC, Accordo Monza-Milan per lui: ora deve decidere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo focus sulle manovre di mercato del Monza, La Gazzetta dello Sport scrive che tra il club briancolo e il Milan c'è l'accordo totale per il passaggio di Luka Jovic alla corte di Bocchetti, oltre a quella con l'Inter per Palacios. Per il centravanti serbo ex di Real Madrid e Fiorentina l'intesa con il Diavolo è già stata trovata ma la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore di accettare la sfida e mettersi in gioco nella lotta salvezza con i brianzoli. I tempi sono stretti: dopo la partita contro il Genoa, non ci saranno ulteriori margini per negoziare.