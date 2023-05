JOVETIC, Viola ora devi vincere e trattenere Jovic

Fonte: Radio Sportiva

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, Stevan Jovetic, ha parlato cì della sua ex squadra: "Sono molto felice quando so che un club in cui ho giocato sta andando bene. La stagione che stanno facendo i viola mi sembra una delle migliori degli ultimi tempi. Ora però devono anche vincere qualcosa. Ieri la Fiorentina ha giocato bene e, secondo me, col West Ham possono portare a Firenze la Conference. La qualificazione all'Europa League sarebbe un risultato molto importante. Jovic è forte ed è ancora giovane. Per me è un attaccante dotato di grande classe e ora gli serve solo la continuità. Consiglio alla dirigenza viola di trattenerlo in Toscana. Cabral? Sta trovando il gol con continuità, è forte. Amrabat in Qatar è stato pazzesco, sarà difficile tenerlo alla Fiorentina".