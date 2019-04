JOVETIC, Anche il Borussia Dortmund in lista

Si allunga la lista delle pretendenti a Jovetic, che a 22 anni sta diventando il talento che tutti in Europa cercano. L'ultima della lista è il Borussia Dortmund, società tedesca che in caso di cessione di Gotze potrebbe avere soldi a sufficienza per fare un'fferta alla Fiorentina. Ma la Fiorentina ha puntulmente respinto qualsiasi possibilità di trattativa con qualsiasi squadra per il suo gioiello.