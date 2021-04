JEDA, Vlahovic? Che errore non rinnovare subito

Per parlare della lotta salvezza e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Jeda.

Che succede al Cagliari? "Il Cagliari ha perso l'opportunità di guadagnare punti al Torino nella giornata del derby con la Juve, ma è un campionato molto strano dove giocare in casa o fuori non porta differenze. Vedo un Cagliari in difficoltà. Stiamo arrivando alla fine e ogni partita è una grande occasione. Avrà partite molto difficili poi. Non so come mai non riescano a rendere, nonostante abbia giocatori forti. Credo che qualcuno abbia sottovalutato la situazione, pensando di essere una squadra capace di lottare per altri obiettivi. Ora sono i giocatori che devono togliersi ogni alibi e tirarsi fuori da questa situazione. Cambiare allenatore a volte non basta".

Al posto del Milan chi scegliere tra Belotti e Vlahovic? "Ammiro Belotti ma Vlahovic è giovane e ha grandi prospettive. La Fiorentina ha sbagliato già a non rinnovare subito. Una squadra del genere deve tenere i suoi gioielli. Ha un grande futuro davanti a sè".

Bernardeschi-Romagnoli, chi ci guadagnerebbe dallo scambio? "Non ci guadagnerebbe nessuno. Si sono persi nell'ultimo periodo e devono ritrovarsi. Ogni tanto giocano bene, ma poi si perdono. La crescita per entrambi si è fermata, servono stimoli diversi per rilanciarsi. Sono ottimi giocatori e possono crescere. Un cambiamento può fargli bene".