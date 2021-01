JEDA, Cagliari e viola simili nelle difficoltà. Vlahovic...

Jeda, 2 anni col Cagliari e 23 gol con i sardi, ha parlato dello stato di forma della squadra di Di Francesco in vista della sfida contro la Fiorentina: "Il Cagliari è inciampato in un periodo in cui non sa vincere, ma la squadra era costruita per fare un campionato tutt'altro che di sofferenza. Credo sia entrato in un vortice mentale negativo e nel momento in cui va in difficoltà non riesce a reagire. A me è capitato lo stesso a Cagliari, col primo anno di Allegri in cui abbiamo perso le prime cinque, ma la squadra si vedeva che c'era, infatti poi abbiamo reagito. Il Cagliari sembra non avere la capacità di reagire, oltre a gravi amnesie difensive. In questo la situazione è molto simile a quella in casa viola. Se ripenso alle sfide tra Fiorentina e Cagliari di quando ero in Sardegna era tutto diverso. Vlahovic e Kouamè? Sono giocatori interessanti. Io Vlahovic l'ho visto quando era nella Primavera della Fiorentina e ero sicuro che avesse d'avanti un grande futuro, fanno bene a puntare su di lui. Per me renderebbe meglio accanto ad un'altra punta. Anche Kouame ha grande potenzialità e credo che i due insieme possano giocare insieme con un trequartista dietro, che potrebbe essere Ribery, che deve essere libero di creare. Se si parte dal presupposto che questi due ragazzi siano validi allora bisogna cercare di cambiare qualcosa per permettere loro di rendere al meglio. Sottil? Anche lui mi aveva impressionato ai tempi della Primavera. Io penso che Sottil non possa e non debba fare solo l'esterno, per me è un giocatore di fantasia e potrebbe anche giocare più vicino alla porta