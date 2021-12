ITALIANO, Oggi premiato assieme al fiorentino Baroni

Ventiquattresima edizione del Premio Internazionale “Le Velo-L’Europa per lo sport”, quest’oggi, alla Fattoria "Il Palagio" a Scarperia. Cinque i riconoscimenti che verranno assegnati ad altrettante personalità del mondo sportivo, sia per i risultati professionali che per i valori umani. Tra i premiati, l’allenatore nativo di Firenze, Marco Baroni, attualmente al Lecce di Pantaleo Corvino; Vincenzo Italiano riceverà invece l’Italian Football Awards al miglior allenatore tra i più giovani per quanto fatto lo scorso anno con lo Spezia a Castellamare di Stabia (ma il tecnico non potrà presenziare secondo quanto appreso da FV). A riportarlo è La Nazione.