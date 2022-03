ITALIANO, La classifica non è un'ossessione

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna ha parlato Vincenzo Italiano. Lo ha fatto ai microfoni di Skysport, ribadendo ancora una volta la necessità di avere un apporto maggiore dagli esterni: "Per le occasioni che creiamo dobbiamo avere più gol da parte degli esterni. Dobbiamo cercare di essere più incisivi in quella zona di campo visto che può indirizzare le partite e che i nostri esterni hanno le qualità per essere incisivi".

Una vittoria oggi sarebbe fondamentale per la classifica.

"Non deve essere un'ossessione quella della classifica. Dobbiamo cercare di fare prestazioni ottime come fatto fino ad oggi. Stiamo costruendo qualcosa di importante fin dall'inizio, di conseguenza arriveranno i risultati. Oggi dobbiamo ripartite, visto che sono tre partite che non vinciamo".

Con Bonaventura e Castrovilli come mezzali ha trovato l'equilibrio giusto?

"Si stanno comportando tutti bene, abbiamo una varietà di caratteristiche sia all'inizio che in corsa. Sono calciatori che sono cresciuti tanto ma anche loro possono essere più efficaci in zona-gol".

Come vive il pre-partita?

"Non ho mai smesso di sentirmi calciatore. Mi piace vivere la partita insieme ai ragazzi e partecipare in maniera attiva. Penso che sia questo il fuoco che deve rimanere sempre dentro".