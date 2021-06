ITALIANO, L’allenatore è a Firenze. Ora da un notaio

Aggiornamenti su Vincenzo Italiano e sul suo avvicinamento alla Fiorentina, che può diventare ufficiale nelle prossime ore, più presumibilmente domani. L'allenatore nativo di Karsruhe si trova in questo momento a Firenze per sbrigare le ultime pratiche necessarie per liberarsi dallo Spezia. In tarda mattinata si è recato presso uno studio notarile vicino al centro città.