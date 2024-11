ITALIANO, Il Real Madrid sulle tracce di un suo centrale

FirenzeViola.it

Reduce dalla prima rete della sua stagione e della sua carriera in Champions League, pur avendo il suo Bologna perso un'altra partita mercoledì sera in casa contro il Lille, per il difensore Jhon Lucumi (26 anni) iniziano ad arrivare illustri interessamenti di mercato.

Secondo quanto si apprende da Il Resto del Carlino, infatti, il centrale di difesa classe 1998 è finito nel mirino delle due squadre di Madrid, Atletico e Real, anche se le intenzioni della società emiliana sarebbero di trattenere il nazionale colombiano almeno fino a giugno.