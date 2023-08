ITALIANO, Domani maturità e pazienza. Archiviamo il Lecce

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Rapid Vienna, in programma domani e valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Queste le sue parole:

Come sta la Fiorentina?

"Essere arrabbiato dopo aver assaporato la vittoria contro il Lecce è normale. Lo ero io, i ragazzi e tutti. Potevamo andare a 6 punti e affrontare questa partita dopo una vittoria, ma dobbiamo archiviare e ripartire. Dobbiamo affrontarla diversamente dall'andata, servirà un aspetto mentale diverso e una carica diversa. Dobbiamo fare un gol in più dei nostri avversari. Dobbiamo cercare il gol ma anche se non dovesse arrivare subito non dovremo perdere la pazienza. Non serve ossessione, dobbiamo essere propositivi e cercare in ogni momento di andare a cercare il gol. Dobbiamo stare attenti".

Che Fiorentina ci dobbiamo aspettare?

"Se continuiamo così, ad avere alti e bassi, dobbiamo migliorare e avere più attenzione. A volte bisogna amministrare. Fa parte di una crescita che arriverà anche dopo alcune delusioni. Abbiamo aggiunto gente nuova che deve inserirsi al meglio, visto che non sono ancora al 100%. Domani servirà maturità e pazienza".

A che livello di maturità è lo spogliatoio?

"In presentazione della gara di andata l'ho detto. Lo scorso anno ci ha dato tantissimo e ci ha fatto maturare. La preparazione delle gare è diverso, poi tutto è diverso quest'anno, quello che ci ha lasciato è tanto. Alcuni calciatori che sono arrivati devono colmarci qualche lacuna. Siamo all'inizio, siamo ancora un cantiere aperto. Dobbiamo maturare il prima possibile".