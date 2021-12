ITALIANO, Continuiamo così. DV9 mi ha detto...

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 4-0 ai danni della Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che cosa l'ha entusiasmata di più oggi? C'è anche il cinismo tra queste cose?

"Non eravamo partiti come al solito, soprattutto in casa, però c'è anche l'avversario, che si gioca tantissimo. Per la prima mezz'ora la Salernitana ha chiuso tutti i varchi, è ripartita bene due o tre volte, abbiamo anche rischiato. In questo momento abbiamo quella concretezza che prima non avevamo, abbiamo subito fatto gol con Jack (Bonaventura, ndr), finalmente da fuori area, cosa che mancava, e poi penso che la partita da lì abbia avuto un esito molto più tranquillo per noi. Sono stati bravi i ragazzi perché, ancora una volta, in casa riusciamo a fare bene, fare gol e a vincere le partite. Siamo contenti perché adesso mancano altre due partite, più quella di Coppa Italia, per chiudere l'anno. Dobbiamo continuare su questa strada".

Si è arrabbiato sul doppio passo di Igor. Manca solo quello step?

"Su Igor adesso abbiamo fatto una battuta. Non mi era mai successo vedere un centrale difensivo fare i doppi passi nel mezzo al campo e un po' mi ha fatto arrabbiare perché noi non possiamo abbassare l'attenzione, la guardia e soprattutto la concentrazione perché poi abbiamo anche concesso situazioni pericolose. E' quello che chiedo ai ragazzi, ma lo sanno: bisogna sempre tenere il piede sull'acceleratore e cercare di arrivare alla fine senza rischiare nulla. Siamo anche reduci da una partita ad Empoli che sembrava già vinta e invece l'abbiamo persa negli ultimi 5 minuti".

Che cosa le ha detto Vlahovic dopo il gol?

"Mancava anche una situazione sul primo palo. Abbiamo visto che lo attacchiamo poco e oggi lui lì mi ha ricordato che abbiamo segnato anche in quella situazione. Quindi bravo, era un aspetto che dovevamo migliorare e lui oggi è stato bravo ad attaccare quella zona. Sottil crea spesso quel tipo di azione e dobbiamo esser bravi a sfruttarle".

Vlahovic è dietro solo a Lewandowski per gol segnati nei 5 migliori campionati europei questa stagione.

"Sono contento per lui perché si allena bene come ho sempre detto, ha fame. Se c'era un aspetto da migliorare abbiamo cercato di farlo durante la settimana e pronti via, alla prima occasione, è riuscito a far gol in quella che poteva essere una nostra lacuna. Ci si applica, si ha voglia di crescere e di migliorare. Siamo contenti di avere uno come lui nel reparto offensivo che adesso è molto concreto".

Offrirà la cena ai ragazzi visto che Callejon lo ha chiesto?

"Si è dimenticato che in settimana ne ho offerta una a tutta la squadra. Lo so perché non lo ha detto, diciamo che ha fatto molto bene. Stare insieme penso che sia importante: si ride, si scherza, ci si conosce e si prepara in maniera anche un po' rilassata gli appuntamenti. Se c'è da pagarne un'altra volentieri se le risposte sono queste".