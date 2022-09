ITALIANO, C'è rammarico ma resta la prestazione

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match casalingo contro la Juventus pareggiato per 1-1: "Sono rammaricato per non aver vinto, ma rimane la prestazione come altre ad inizio stagione. Continuando a giocare così, qualche soddisfazione ce la prenderemo".

Cosa diceva ai tifosi?

"Kouamé ha chiesto il cambio, è stato un siparietto simpatico. I ragazzi hanno dato l'anima nonostante un gran caldo e hanno fatto un'ottima gara come col Napoli. Stiamo lasciando qualche punto per strada e speriamo di riprendercelo più avanti".

Dispiaciuto per Jovic?

"Gli attaccanti anche se non sfoderano prestazioni eccezionali possono essere utili con una giocata, un tap-in o un rigore. Vivrà di alti e bassi e lo aspettiamo, ma deve continuare ad avere l'atteggiamento di un campione che vuole ritrovarsi. Peccato, perché poteva essere il rigore che ci dava i tre punti".

La catena di destra è tutta nuova?

"Dodò veniva da 8 mesi senza partite ufficiale ed è arrivato a pezzi sul piano fisico e mentale. Sono contento che abbia riattivato tutto questo e su quella fascia Kouamé si sta guadagnando il posto da titolare. Abbiamo Barak che, essendo mancino può giocare a destra. Si stanno adattando e ne tra giovamento tutta la manovra".

Soddisfatto della crescita di Amrabat?

"Davvero una crescita incredibile. All'inizio dell'anno scorso non pensava di poter giocare lì, invece sta entrando sempre più in quel ruolo. Tampona, organizza il gioco e oggi per poco non trova il tiro della domenica. Sono contento di quello che sta dando alla squadra e di cosa ha cambiato nella sua testa. Ormai non vuole più uscire dalla zona centrale".

Come sta Nico Gonzalez?

"Sta male e ne approfitto del famoso turnover da folle che fa Italiano: spesso i cambi sono forzati. Abbiamo perso lui per questo motivo: ha un problema a un tallone, si è allenato solo ieri e cerchiamo di recuperarlo per le prossime gare. Non averlo è una grossa mancanza, perché ha qualità diverse dagli altri".