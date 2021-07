ITALIANO/1, Sarò il vostro Zeman: un gol in più ma...

A fine conferenza stampa Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi via social ufficiali della Fiorentina. Ecco le sue risposte:

Che effetto fa essere considerato l'erede di Zeman? Zeman è unico ma è fonte di ispirazione per il calcio propositivo e per la ricerca di un gol in più dell'avversario, questo si mi ha accompagnato nella mia carriera e spero di proporlo a Firenze"

Qual è stato il suo regista perfetto? "Per l'età e per i grandi giocatori affrontati, credo che Pirlo ed Albertini siano stati i due giocatori che più mi hanno ispirato e spero di far muovere così anche i registi viola"

La Fiorentina un destino per lei? "Provo un'emozione grandissima come la responsabilità per quello che rappresenta la Fiorentina nel calcio italiano e in Europa. Cercheremo di farci apprezzare ovunque con una nostra identità, che tutti devono ottenere. Questo è l'obiettivo"

Nico Gonzalez a piede invertito? "Riguardo gli attaccanti esterni, mi piace l'esterno a piede invertito ma in altre occasioni ho giocato con il piede forte ma un manicno come quello suo e le altre qualità che abbiamo devo sfruttarli bene"

Atteggiamento della squadra? "Mi piacerebbe che la Fiorentina avesse l'atteggiamento di chi attacca benissimo, con equilibrio, cercando di ottenere il più possibile. Creando tanto e concedendo poco"

Tifosi? "Abbiamo ricordato la sofferenza dei tifosi, abbiamo visto la presenza agli Europei, ma il pubblico è una cornice che non può mancare e per noi sarà importante"

Foto profilo su Instagram? E' un periodo di cambiamenti e cercheremo di aggiornare il profilo, oggi è una buona occasione. E' uno spettacolo straordinario Firenze dall'alto"

Calendario e ritiro? "Adesso concludiamo questi giorni poi a Moena inizieremo a fare le amichevoli e i primi test importanti nella valutazione dei singoli e della squadra. E' importante perché io sono nuovo e non vedo l'ora di conoscere tutti i ragazzi, per ora disponbilissimi e che mi hanno già trasmesso tanta voglia"