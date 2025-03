Italia Under 19: Martinelli e Fortini titolari contro la Francia per l'accesso all'Europeo

Oggi, alle 15, l'Italia Under 19 scende in campo a Catanzaro contro la Francia per giocarsi l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria. Gli azzurrini, però, non hanno il destino completamente nelle proprie mani, poiché devono sperare che la Spagna non vinca contro la Lettonia. Nella formazione ufficiale del ct Bollini, figurano due giocatori di proprietà della Fiorentina: il portiere Tommaso Martinelli e l'esterno Niccolò Fortini, quest'ultimo attualmente in prestito alla Juve Stabia.

La formazione ufficiale:

ITALIA (4-3-3): Martinelli; Pagnucco, Plaia, Leoni, Magni; Liberali, Sala, Venturino; Ekhator, Camarda, Fortini.