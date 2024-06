ITALIA, Ultimo test: gli undici di Spalletti contro la Bosnia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Castellani di Empoli sta per andare in scena l'ultima amichevole dell'Italia in preparazione agli imminenti Europei in Germania. La nazionale di Spalletti ospita la Bosnia per il suo ultimo banco di prova, prima di andare in terra tedesca a provare a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Wembley. Queste le formazioni ufficiali:

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Pellegrini, Raspadori, Cristante, Mancini, Retegui, Zaccagni. Commissario tecnico: Luciano Spalletti

BOSNIA ED ERZEGOVINA (3-5-2): Piric, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, B.Tahirovic, Saric, Mujakic; Gigovic, Demirovic. A disposizione: Hadzikic, Hadzikadunic, Huseinbasic, Tabakovic, Burnic, Sosic, Muharemovic. Commissario tecnico: Serhej Barbarez