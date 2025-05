Carnasciali: “Senza Europa difficile trattenere i big. Manca un dirigente all'altezza”

L’ex calciatore Lorenzo Carnasciali ha commentato la situazione della Fiorentina durante il programma Maracanà su TMW Radio. Queste le sue parole:

Sul rinnovo di Palladino:

"Partiamo dalla conferma di Palladino, arrivata prima delle ultime due partite. Il presidente ha deciso da solo, perché manca un direttore capace di fargli capire che forse non era il momento giusto per rinnovare. Bisogna guardare cosa fanno i migliori: l’Inter, per esempio, non ha ancora rinnovato con Inzaghi."

Sul futuro dei big viola:

"Mancano due partite, possono ancora essere vinte e portare l’Europa, ma se così non fosse, giocatori come Kean, Dodò, De Gea potrebbero non avere più voglia di restare."

Su Sarri e la dirigenza:

"Sarri? Io credo che a Firenze ci verrebbe anche in bicicletta. Ora si finisca il campionato, poi mi aspetto la resa dei conti. Non ce l’ho con Pradè, ma da anni manca un dirigente capace di far crescere la società, uno come Sartori."