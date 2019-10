ITALIA U21, Ranieri e Sottil sono titolari con l'Armenia

Alle ore 18.30 l'Italia Under-21 sfida i pari età dell'Armenia nella partita valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Due i giocatori della Fiorentina impegnati, ed entrambi (dopo aver invece cominciato dalla panchina la volta scorsa) sono stati scelti dal ct Nicolato nell'undici titolari: in campo dal 1' infatti Ranieri in difesa e Sottil nei tre d'attacco.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Frattesi, Locatelli, Zanellato; Sottil, Cutrone, Scamacca.