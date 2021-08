ITALIA, Lazzari infortunato, escluso da convocati

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Manuel Lazzari è stato escluso dalla lista dei convocati in nazionale per le prossime tre gare di qualificazione al Mondiale 2022; il laziale, infortunatosi ieri nel corso della gara con lo Spezia non potrà quindi raggiungere il raduno previsto questa sera a Coverciano. Lo rende noto la Figc in un comunicato di pochi minuti fa. Per quanto riguarda i calciatori impegnati nelle partite di questa sera Salernitana—Roma e Reims— Paris Saint Germain, il loro arrivo a Coverciano è previsto domani entro le ore 12.00. (ANSA).