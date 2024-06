ITALIA, L'undici ufficiale di Spalletti contro la Svizzera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due giorni di riposo torna l'Europeo con l'inizio della fase ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si aprono alle 18:00 con la sfida tra Italia e Svizzera. A Berlino, sede della sfida di questo pomeriggio oltre che della finale, gli azzurri affronteranno gli elvetici per la prima volta dopo il pareggio 1-1 nel 2021 a Roma che di fatto ha sancito la qualificazione dei rossocrociati ai mondiali qatarioti del 2022 a discapito della nazionale all'ora allenata da Roberto Mancini. L'ultimo precedente in una grande competizione invece vede nettamente favoriti Donnarumma e compagni che ad Euro2020 vinsero 3-0 all'Olimpico nella gara d'esordio.

Entrambe le rappresentative sono passate per seconde nei loro gironi, A per la Svizzera e B per l'Italia. Gli elvetici hanno sfiorato il primo posto essendo stati recuperati dalla Germania solamente al 92', mentre gli uomini di Spalletti sono stati salvati da Zaccagni che al 98' ha evitato l'eliminazione ai campioni d'Europa in carica.

Ce la fa Bastoni e giocherà titolare al centro della difesa insieme a Mancini(squalificato Calafiori). In mezzo al campo esordio da titolare nella competizione per Fagioli accanto a Barella e Cristante, mentre davanti Scamacca vince il ballottaggio con Retegui. L'atalantino guiderà il tridente azzurro completato da Chiesa e El Shaarawy. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

SVIZZERA(3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye. A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Stergiou, Okafor, Duah, Amdouni. Commissario tecnico: Murat Yakin.

ITALIA(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Retegui, Zaccagni. Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.