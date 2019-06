ITALIA DONNE, 5-0 alla Giamaica e ottavi di finale

L'Italia vince 5-0 anche alla seconda uscita del Mondiale e vola agli ottavi di finale raggiungendo quello che era l'obiettivo alla vigilia della partenza per la Francia. Gara mai in discussione con Cristiana Girelli (tripletta) e la subentrata Aurora Yaya Galli (doppietta) grandi protagoniste. Le azzurre dimostrano di avere grande carattere e compattezza e ora sognano in grande in vista della sfida contro il Brasile. Agli ottavi ci siamo, resta da capire in che posizione ci piazzeremo nel girone e chi incontreremo nel prossimo turno.