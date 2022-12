ISCO, Contatti in corso tra Salernitana e Mendes

La Salernitana sogna un altro colpo da novanta. Dopo l'arrivo del messicano Guillermo Ochoa, il club campano ci prova infatti per lo spagnolo Isco. Il fantasista ex Real Madrid ha appena risolto il suo contratto col Siviglia e, in mezzo alle chiamate di MLS e Wolverhampton, Jorge Mendes ha parlato anche con De Sanctis. A confermarlo è il Corriere dello Sport di questa mattina, che sottolinea però anche come l'affare sia molto complicato a causa dell'alto stipendio e delle ambizioni sportive del giocatore.

La Salernitana aspetta una risposta da Isco, che dal canto suo vuole capire se arriveranno proposte più suggestive prima di pronunciarsi sull'offerta granata.