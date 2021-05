INZAGHI, Col Cagliari una finale. Salvezza? Ci credo

Dopo il ko per 2-0 col Milan, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato della corsa salvezza: "Sappiamo che abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo fatto un girone d’andata superiore alle aspettative e siamo calati un po’ nel ritorno. Volevamo fare meglio, ma abbiamo sempre creduto di poterci salvare. Siamo qui a quattro giornate dalla fine con tutto ancora aperto. Sicuramente speravamo di soffrire meno vista l’andata".

La prossima contro il Cagliari?

"Io sono sicuro che faremo una grande partita e che ci salveremo. Ci credo perché penso che a quattro giornate dalla fine siamo stati terzultimi una volta. I 31 punti non ce li ha regalati nessuno, abbiamo avuto un po’ di vicissitudini ma voltarsi indietro non serve a niente. La squadra mentalmente c’è ed è la mente che farà la differenza. Ci credo perché penso che ne abbiamo le possibilità. Serve tutto, lo spirito sarà importante ma sarà fondamentale anche avere i giocatori di qualità. Domenica cercheremo di giocare al massimo per portare a casa i tre punti che per noi sarebbero vitali".