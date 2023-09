INTER, Travolge il Milan nel derby 5-1 e vola a 12 punti

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 4-0, l'Inter di Simone Inzaghi si conferma una schiacciasassi, battendo il Milan per 5-1. A segno con una doppietta Mkhitaryan (5',69'), Thuram (38'), Calhanoglu (79') e Frattesi (93'). Il gol della bandiera per il Milan lo segna Rafa Leao (57'). L'inter vola così iin coma alla classifica a punteggio pieno con 12 punti realizzati in 4 partite.