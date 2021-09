INTER, Report su Vidal: ko per Firenze. E Correa...

L'Inter dovrà rinunciare a due giocatori in vista della trasferta di Firenze. In attesa dei convocati, Correa non dovrebbe far parte della spedizione visto l'infortunio nella gara con il Bologna ed arriva anche il report su Vidal: "Accertamenti strumentali per Arturo Vidal questa mattina all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Si è evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni".