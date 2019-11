INTER, Distorsione al ginocchio per Barella. Coi viola...

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella è stato costretto, contro il Torino, ad uscire anzitempo dal campo per infortunio. Arrivano le prime notizie in merito: per il giocatore nerazzurro si parla al momento di distorsione al ginocchio destro. Ricordiamo che l'Inter sfiderà la Fiorentina il 15 dicembre, dunque non è così scontata la presenza di Barella. Nei prossimi giorni verranno effettuate tutte le valutazioni del caso.