INTER-CHIEVO, Le formazioni ufficiali: Icardi titolare

Con la doppietta di ieri nella vittoria del Betis sull'Huesca, Joaquin ha superato di 1 quota 100 gol in carriera. Così il Betis lo celebra sui social definendolo "mito" e ricordando tutti i suoi gol, 7 dei quali nella sua esperienza in viola.