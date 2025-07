Insigne, dalla Fiorentina un sondaggio. Ci sono Parma e Udinese, ma vuole la Lazio

vedi letture

Nella sua edizione odierna, Il Messaggero torna sul futuro di Lorenzo Insigne, rientrato in questi giorni in Italia per le vacanze dopo la scadenza del contratto con il Toronto. Sul 34enne c'è l'interesse della Lazio ma anche Parma e Udinese, oltre al sondaggio effettuato nei giorni scorsi della Fiorentina, ma la sua priorità resta quella di riabbracciare mister Maurizio Sarri nella capitale. Le chance di tesserarlo prima di gennaio sono poche, però il tecnico avrebbe ricevuto l'ok dalla società a proseguire i colloqui.