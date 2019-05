IMPARATO, Il Napoli al Franchi ha dominato la partita

A Radio Crc è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli al Franchi ha dominato la partita. La squadra azzurra ha fatto passi falsi in campionato a causa di un calo fisiologico ma non ho mai messo in dubbio il valore del club partenopeo. Contro la Fiorentina mi è piaciuto molto il centrocampo, era pronto a ripartire e a sacrificarsi per la squadra. L’attacco azzurro in questa stagione non ha mai deluso le aspettative. Il Napoli ha un personalità spiccata ed il Chelsea deve iniziare a tremare".